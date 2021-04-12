На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли

На фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге рухнула кровля. Площадь обрушения составила 10 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Само шестиэтажное здание не рухнуло, хотя обрушение прошло практически по всей площади. Ранее в корпусе рухнули межэтажные перекрытия.

Напомним, пожар на заводе произошел около полудня, пламя быстро распространилось и сейчас возгорание тушат по пятому, самому высокому уровню сложности. Площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров.

Здание тушат 347 огнеборцев, также тушение идет с воздуха, с помощью специального пожарного вертолета. Октябрьская набережная, где расположена фабрика, перекрыта.

При тушении погиб пожарный. СК по Петербургу возбудил по факту случившегося уголовное дело.