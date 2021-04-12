Статус молодого ученого будет прописан на законодательном уровне

В России законодательно определят статус молодого ученого, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Инициатива правительства поддержана президентом, сообщил глава кабмина на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов. "Причем этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет", - подчеркнул Мишустин.

В законодательстве появится описание их прав, обязанностей и возможностей. В число последних премьер пообещал включить все положительно зарекомендовавшие себя подходы: "Это грантовая поддержка, это жилищные сертификаты, получение льготной ипотеки для молодых ученых".

В День космонавтики глава правительства приехал в Московский авиационный институт (МАИ), для которого 60-летие первого полета человека в космос - праздник особенный. Из стен вуза в разное время вышли 23 летчика-космонавта, сейчас в отряде космонавтов три выпускника института.

В структуру МАИ входит Институт N6 "Аэрокосмический", основанный еще в 1968 году. В нем готовят кадры для аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей страны. Студенты осваивают звездные технологии на подлинных образцах ракетно-космической техники.

Михаила Мишустина провели по открытой только в прошлом году по случаю 90-летия института новой лаборатории с орбитальной станцией "Алмаз". Раньше на ней космонавты имитировали различные этапы полета, а сейчас студенты изучают устройство космических кораблей предыдущих поколений.

Показали премьеру корабль "Союз", российскую автоматическую межпланетную станцию "Марс-96", предназначенную для исследования красной планеты, а также лунный посадочный корабль комплекса Н1-Л3, разработанный в рамках советской лунной программы.

"Гордостью нашей страны всегда называли космос. Могу сказать точно, что наша космическая отрасль по-прежнему остается на передовых позициях. Мы сегодня гордимся успехами в этой сфере", - заявил председатель правительства, общаясь со студентами. В то же время, заметил он, в современную эпоху цифровых технологий и новых материалов для успеха в мировой конкуренции необходимо поддерживать первенство в инженерных направлениях, требующих особой компетенции. "Успех зависит в первую очередь не от техники, а от таланта и от людей, которые с ней работают, от ученых, изобретателей, инженеров. Нужно учиться работать так, чтобы мы могли бы гордиться вами", - наставлял Мишустин студентов.