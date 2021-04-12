В Иране пообещали месть Израилю за диверсию на ядерном объекте в Натанзе

Иран намерен отомстить Израилю за диверсию на заводе по обогащению урана в Натанзе. Об этом завил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Ответом Ирана на это происшествие будет месть в нужное время и в нужном месте. Если целью этой авантюры было ослабление ядерной мощи Ирана, то все обернется наоборот. Мы заменим вышедшие из строя центрифуги IR-1 на более усовершенствованные", - сказал журналистам дипломат, комментируя ЧП в Натанзе.

Хатибзаде отметил, что в результате инцидента никто не пострадал и ущерба окружающей среде не выявлено, однако ЧП "могло обернуться катастрофой".

"Это происшествие является преступлением против человечности", - приводит слова дипломата агентство ISNA.

Ранее в Организации по атомной энергии Ирана сообщили, что на объекте по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. По данным ряда американских и израильских СМИ, к диверсии на заводе причастны спецслужбы Израиля.