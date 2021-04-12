В Совфеде назвали лицемерными заявления госсекретаря США

Россия ни с кем не должна согласовывать перемещение войск на своей территории. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя "серьезную обеспокоенность" госсекретаря США Энтони Блинкена из-за ситуации у границы с Украиной.

В беседе с RT Цеков напомнил, что США проводят различные учения далеко за пределами своих границ. Кроме того, Блинкен забыл о расширении НАТО и продвижении к российским границам. Вот почему Россия вынуждена держать свои вооруженные силы на высоком уровне боеготовности, отметил парламентарий, подчеркнув, что наша страна никому не угрожает. "Заявления Блинкена выглядят лицемерно", - считает Цеков. По его мнению, как раз наибольшей угрозой для мирового сообщества и для Украины являются именно США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял о том, что российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а по территории РФ она перемещается так, как это нужно в военных целях. Он подчеркнул, что такого рода маневры не должны ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности.

Ранее в России призвали американскую сторону воздержаться от провокаций. У РФ достаточно сил, чтобы защитить свои границы от недружеских действий со стороны любого государства, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя планы по усилению военного присутствия США в Черном море.