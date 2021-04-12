По его словам, если за человеком числятся сотни нарушений правил и он совершает ДТП, в котором человек получает тяжкие травмы, то и наказание должно быть выше. Не такое, как для человека, совершившего подобную аварию по неосторожности. Напомним, что если для трезвых водителей максимальный срок наказания по такой статье до 2 лет лишения свободы, то для нетрезвых или покинувших место ДТП, лишение свободы предусмотрено на срок от 3 до 7 лет. В случае если в ДТП погиб человек, максимальный срок наказания составит до 5 лет заключения. А для нетрезвых водителей - от 5 до 12 лет. Если в аварии погибли двое и больше, то максимальный срок, который грозит водителю, - до 7 лет лишения свободы. Для нетрезвого водителя - от 8 до 15 лет.

По мнению депутата, если трезвый человек на дороге ведет себя как пьяный, то и отвечать должен так же. Совершая огромное количество нарушений, очевидно, что рано или поздно он совершит и ДТП с тяжкими последствиями.

Кроме того, Анатолий Выборный отметил, что если таких лихачей никакая ответственность не останавливает - что для них штраф 5 тысяч рублей, если и его они не платят, - надо ставить вопрос об изъятии их автомобиля в доход государства.

Как правило, после любой резонансной аварии сразу звучат призывы усилить ответственность водителей. Пока озвученные депутатом предложения в законопроект не оформлены.

По мнению депутата, если человек на дороге ведет себя как пьяный, то и отвечать должен так же

Что же касается ситуации с Билом, то за прошлый год у него только 15 штрафов. И все они оплачены. 566 нарушений были совершены на автомобиле, который ему не принадлежит. Даже если предложения депутата будут приняты, на Била ужесточение не распространялось бы. В этом и заключается казус системы автоматического вынесения штрафов. Лихачи остаются безнаказанными, а платят, в том числе ошибочно вынесенные штрафы, добропорядочные граждане. И эту систему надо менять. Чтобы камеры не штрафовали всех подряд, а помогали выявлять опасных водителей.