Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.04.2021 00:40
Рубрика: Внутренняя политика

Лихачам добавят срок

Депутат предложил наказывать злостных нарушителей правил, как пьяных
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 77 (8428)
Депутат предложил наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения в случае совершения ими ДТП так же, как нетрезвых водителей. Такую свою позицию озвучил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя аварию с блогером Билом.
Суть инициативы - приравнять регулярные нарушения ПДД к отягчающим обстоятельствам при ДТП. Фото: РИА Новости Суть инициативы - приравнять регулярные нарушения ПДД к отягчающим обстоятельствам при ДТП. Фото: РИА Новости
Суть инициативы - приравнять регулярные нарушения ПДД к отягчающим обстоятельствам при ДТП. Фото: РИА Новости

По его словам, если за человеком числятся сотни нарушений правил и он совершает ДТП, в котором человек получает тяжкие травмы, то и наказание должно быть выше. Не такое, как для человека, совершившего подобную аварию по неосторожности. Напомним, что если для трезвых водителей максимальный срок наказания по такой статье до 2 лет лишения свободы, то для нетрезвых или покинувших место ДТП, лишение свободы предусмотрено на срок от 3 до 7 лет. В случае если в ДТП погиб человек, максимальный срок наказания составит до 5 лет заключения. А для нетрезвых водителей - от 5 до 12 лет. Если в аварии погибли двое и больше, то максимальный срок, который грозит водителю, - до 7 лет лишения свободы. Для нетрезвого водителя - от 8 до 15 лет.

Десять лихачей задержаны в Москве с начала года с помощью системы "Пит-стоп"

По мнению депутата, если трезвый человек на дороге ведет себя как пьяный, то и отвечать должен так же. Совершая огромное количество нарушений, очевидно, что рано или поздно он совершит и ДТП с тяжкими последствиями.

Кроме того, Анатолий Выборный отметил, что если таких лихачей никакая ответственность не останавливает - что для них штраф 5 тысяч рублей, если и его они не платят, - надо ставить вопрос об изъятии их автомобиля в доход государства.

Как правило, после любой резонансной аварии сразу звучат призывы усилить ответственность водителей. Пока озвученные депутатом предложения в законопроект не оформлены.

По мнению депутата, если человек на дороге ведет себя как пьяный, то и отвечать должен так же

Что же касается ситуации с Билом, то за прошлый год у него только 15 штрафов. И все они оплачены. 566 нарушений были совершены на автомобиле, который ему не принадлежит. Даже если предложения депутата будут приняты, на Била ужесточение не распространялось бы. В этом и заключается казус системы автоматического вынесения штрафов. Лихачи остаются безнаказанными, а платят, в том числе ошибочно вынесенные штрафы, добропорядочные граждане. И эту систему надо менять. Чтобы камеры не штрафовали всех подряд, а помогали выявлять опасных водителей.