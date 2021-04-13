Более 50 медицинских документов до конца года станут электронными

До конца текущего года электронными станут более 50 медицинских документов, в числе которых, например, родовой сертификат и выписка из больницы, сообщили в Минздраве.

Сегодня в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) загружены 20 форм электронных медицинских документов и руководства по их оформлению. Пока использовать их медорганизации могут наряду с бумажными бланками. В дальнейшем цифровой формат станет традиционным. Пациентам такие документы будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

В условиях перехода на лекарственное страхование граждан сегодня также внедряются электронные рецепты. Планируется, что по ним аптеки будут отпускать не только льготные, но и платные лекарства, рассказал руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин на конференции по цифровой трансформации здравоохранения.

"Врачи часто не выписывают рецептов по коммерческому отпуску фармпрепаратов. Но для того, чтобы гарантировать гражданам бесперебойное лекарственное обеспечение, важно видеть не только движение лекарственных средств с помощью системы маркировки, но также их выписку и назначение", - сказал он.

Левин напомнил, что к 2023 году система электронных рецептов должна заработать по всей стране, тогда же бумажный документ уйдет в прошлое. Электронные рецепты регионы будут внедрять самостоятельно с учетом своих территориальных особенностей.

Он также подчеркнул, что работать с электронными документами в будущем придется как государственным, так и частным медицинским организациям, в связи с этим продолжается их присоединение к единому цифровому контуру.