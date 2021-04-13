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13.04.2021 08:15
Рубрика: Легковые авто

"Дочка" Great Wall выпустит клоны "Гелендвагена" и Toyota Land Cruiser

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Недавно "РГ" рассказывала, что молодёжный суббренд Great Wall - Wey - отрёкся от представленного летом 2020 года внедорожника Tank 300. В итоге теперь ему отвели роль родоначальника ещё одной марки - Tank. Планы новой бизнес-единицы раскроют через неделю, но китайские СМИ узнали некоторые подробности уже сейчас.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Под маркой Tank будут выпускать две линейки автомобилей: Mecha Beast и Luxury Flagship. Mecha - жанр в японской научной фантастике, где одна из главных ролей отводится человекоподобным роботам, а beast в переводе с английского означает зверь. Эта линейка включит в себя настоящие внедорожники, но с комфортабельным салоном.

Судя по всему, на скриншотах изображена модель, относящаяся как раз к линейке Mecha Beast. Конечно, Great Wall и Tank не опустятся до прямого копирования Mercedes-Benz G-Class, но арки и тем более форма фонарей уж очень напоминают "Гелик". В любом случае, нелестного (или же наоборот) сравнения китайцам не избежать.

Luxury Flagship - модели, философия которых предельно чётко сформулирована в названии линейки: флагманские роскошные внедорожники. Один из них, по слухам, имеет длину 5.2 метра и компоновку салона "2+2". Другими словами, этот автомобиль Tank выставит против Toyota Land Cruiser.

В России модели Tank тоже могут появиться. По крайней мере, Wey Tank 300 демонстрировался дилерам Haval на конференции, прошедшей в начале апреля.