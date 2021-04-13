Новости

Ученые опровергли высокую смертность от британского штамма SARS-CoV-2 03:40
В Канаде впервые за сутки выявили свыше 10 тысяч заболевших COVID-19 03:10
Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" 03:03
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем 02:31
Госдеп США подтвердил планы оставить Салливана послом в России 02:17
В Австрии представили архивную аудиозапись беседы Гагарина с жителями Вены 01:36
Британия досрочно выполнила план вакцинации жителей старше 50 лет 01:32
Один человек погиб при стрельбе на территории школы в США 00:50
Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики 00:21
"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской 12.04.2021
В Минцифры создали каталог российских приложений 12.04.2021
АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию 12.04.2021
Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19 12.04.2021
Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных 12.04.2021
Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 12.04.2021
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 12.04.2021
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 12.04.2021
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 12.04.2021
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 12.04.2021
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 12.04.2021
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 12.04.2021
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 12.04.2021
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 12.04.2021
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 12.04.2021
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 12.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
13.04.2021 02:31
Рубрика: Власть

Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Россия выступает за постепенный отказ доллара во взаиморасчетах с партнерами, как и от использования контролируемых Западом платежных систем. Об этом в интервью иранскому агентству IRNA заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США

По его словам, данные шаги помогут снизить санкционные риски, а также потенциальные издержки для бизнеса. "Позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона не изменится, - цитирует Лаврова РИА Новости. - Россия заявляет на международных площадках о недопустимости введения подобных рестрикций".

Лавров отметил, что Москва давно ведет работу в этом направлении и видит перспективы взаимодействия с иностранными партнерами. Ранее министр уже отмечал необходимость отказа от доллара и использования альтернативных валют. Только так можно снизить санкционные риски со стороны США, считает политик. А именно они стали сегодня главным инструментом Запада на международной арене, акцентировал Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что ЕС уже ощутил последствия такого подхода к дипломатии. Европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Правительство МИД Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем
Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики
Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил