Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем

Россия выступает за постепенный отказ доллара во взаиморасчетах с партнерами, как и от использования контролируемых Западом платежных систем. Об этом в интервью иранскому агентству IRNA заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, данные шаги помогут снизить санкционные риски, а также потенциальные издержки для бизнеса. "Позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона не изменится, - цитирует Лаврова РИА Новости. - Россия заявляет на международных площадках о недопустимости введения подобных рестрикций".

Лавров отметил, что Москва давно ведет работу в этом направлении и видит перспективы взаимодействия с иностранными партнерами. Ранее министр уже отмечал необходимость отказа от доллара и использования альтернативных валют. Только так можно снизить санкционные риски со стороны США, считает политик. А именно они стали сегодня главным инструментом Запада на международной арене, акцентировал Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что ЕС уже ощутил последствия такого подхода к дипломатии. Европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны.