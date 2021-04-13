Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Минпромторг в ближайшее время выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга. Кроме того, ведомство намерено расширить категории участников программы льготного автокредитования.
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"Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года", - заявил глава ведомства Денис Мантуров на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса (цитата по ТАСС).
Ранее Мантуров заявил, что за первые два месяца 2021 года по льготным программам было реализовано более 42,5 тысячи автомобилей: около 35,4 тысячи - по программе автокредитования, более 7,1 тысячи - по программе лизинга.
Всего на 2021 год для стимулирования спроса на автомобили запланировано более 16 миллиардов рублей. Эти средства предполагается распределить по различным программам.
В середине февраля Мантуров заявил, что финансирование программы льготного автокредитования могут увеличить с учетом ее популярности у россиян.