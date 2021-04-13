Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Минпромторг в ближайшее время выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга. Кроме того, ведомство намерено расширить категории участников программы льготного автокредитования.

"Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года", - заявил глава ведомства Денис Мантуров на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса (цитата по ТАСС).

Ранее Мантуров заявил, что за первые два месяца 2021 года по льготным программам было реализовано более 42,5 тысячи автомобилей: около 35,4 тысячи - по программе автокредитования, более 7,1 тысячи - по программе лизинга.

Всего на 2021 год для стимулирования спроса на автомобили запланировано более 16 миллиардов рублей. Эти средства предполагается распределить по различным программам.

В середине февраля Мантуров заявил, что финансирование программы льготного автокредитования могут увеличить с учетом ее популярности у россиян.