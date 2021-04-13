На Украине резко вырос спрос на российские автомобили

Украинские потребители вновь пересаживаются на российские автомобили. Об этом говорит статистика продаж в стране за март.

По данным "Укравтопрома", в первый месяц весны машины марки Lada разошлись тиражом 191 экземпляр. Это мало на фоне лидеров местного рынка.

Скажем, Renault удалось продать 1 256 автомобилей, Toyota - 1 171, Kia - 646. Однако результат российского бренда в марте оказался на 290% выше, чем годом ранее. Для сравнения: в марте 2020-го объем реализации составил 49 единиц, в феврале 2021-го - 93.

Впрочем, у этой динамики есть простое объяснение. Вплоть до осени 2020 года автомобили Lada на Украине появлялись едва ли не тайно. Местные СМИ писали, что машины собирают на Запорожском автозаводе из комплектов, поступающих из России. Однако официальное подтверждение этому последовало только в сентябре. И уже затем ЗАЗ спокойно развивал российско-украинский проект - пусть и под видом сотрудничества с альянсом Renault-Nissan.

Напомним, сейчас на Украине продаются Lada Granta, Vesta, Xray и Largus запорожской сборки. Скорее всего, в этом же числе и Niva - об их выпуске на ЗАЗе информации не было, но в продаже такие машины есть.

Добавим, что среди моделей самые популярным на Украине является кроссовер Toyota RAV4 - 1 478 продаж за первый квартал. В топ-5 также вошли Renault Duster (1 269), Kia Sportage (1 182), Nissan Qashqai (653) и Renault Sandero (639).