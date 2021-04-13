Откопавшему Ever Given экскаваторщику не заплатили сверхурочных

Египетский экскаваторщик Абдулла Абдул-Гавад, который работал по 21 часу в сутки, чтобы помочь снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, не получил никаких сверхурочных или премии за свою работу. Об этом пишет издание Business Insider.

По словам 28-летнего Абдул-Гавада, он был единственным машинистом экскаватора, который трудился там, поскольку остальные отказались из-за гигантского объема работы. Несколько суток он работал с четырехчасовым перерывом на сон безо всякой смены, и только в конце прибыла бригада рабочих, чтобы убрать образовавшиеся на берегу горы песка.

Тем не менее его работа осталась практически не отмеченной, а на торжественную церемонию, где чествовали причастных к разблокировке судна, Абдул-Гавада пригласили в последний момент.

При этом ущерб от затора в Суэцком канале, вызванного севшим на мель контейнеровозом, руководство канала оценило в один миллиард долларов.