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13.04.2021 15:24
Рубрика: В мире

Откопавшему Ever Given экскаваторщику не заплатили сверхурочных

Текст: Константин Волков

Египетский экскаваторщик Абдулла Абдул-Гавад, который работал по 21 часу в сутки, чтобы помочь снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, не получил никаких сверхурочных или премии за свою работу. Об этом пишет издание Business Insider.

Фото: AFP
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По словам 28-летнего Абдул-Гавада, он был единственным машинистом экскаватора, который трудился там, поскольку остальные отказались из-за гигантского объема работы. Несколько суток он работал с четырехчасовым перерывом на сон безо всякой смены, и только в конце прибыла бригада рабочих, чтобы убрать образовавшиеся на берегу горы песка.

Тем не менее его работа осталась практически не отмеченной, а на торжественную церемонию, где чествовали причастных к разблокировке судна, Абдул-Гавада пригласили в последний момент.

При этом ущерб от затора в Суэцком канале, вызванного севшим на мель контейнеровозом, руководство канала оценило в один миллиард долларов.

В мире Африка Египет Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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