Прирост заболевших ковидом в Турции составил 59 тысяч человек

Турция обновила печальный рекорд по приросту заболевших коронавирусом в сутки. Как передает агентство Anadolu, за последние 24 часа в республике было официально выявлено 59 187 инфицированных. Результаты их тестов на ковид оказались положительными. Ровно неделю назад в Турции заболели почти 56 тысяч человек.

При этом за последние сутки "корона" унесла жизни 273 пациентов. Сообщается, что на этой неделе койки палат интенсивной терапии заполнены на 68,8 процента, а на искусственной вентиляции легких находятся 34,9 процента госпитализированных.

Напомним, из-за столь серьезной эпидемиологической ситуации оперштаб РФ по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение ограничить авиасообщение с Турецкой республикой с 15 апреля по 1 июня.