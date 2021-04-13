К тушению пожара на окраине Воронежа подключили поезд

Пожарный поезд прибыл на станцию Масловка для помощи спасателям, тушащим крупный ландшафтный пожар на окраине Воронежа.

- Поезд нужен для оперативной заправки водой пожарных автомобилей, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, во второй половине дня вторника сразу два ландшафтных пожара подошли к областному центру с разных сторон. На западе, в районе Семилукских выселок возгорание локализовано на площади 8 гектаров. На юге горит бурелом между городской больницей № 8 и микрорайоном Масловка. Соединяющая их дорога перекрыта, данных о пострадавших нет.

Ранее стало известно о крупных ландшафтных пожарах в трех сельских районах. В селе Мечетка загорелись 12 домов.