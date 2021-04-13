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Рубрика: Digital

База с неизвестными

Пропавших людей поможет найти новый сервис
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8429)
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области презентовало новый социальный сервис по поиску пропавших людей. Теперь можно быстро проверить, нет ли того, кого вы ищете, среди пациентов подмосковных больниц.

В первую очередь сервис рассчитан на родственников людей, имеющих проблемы с памятью или ориентацией. Люди с аутизмом, с некоторыми психиатрическими диагнозами, старики с деменцией могут выйти из дома, преодолеть в забытьи значительное расстояние и очнуться где-нибудь на окраине города - и хорошо, если своего. Иногда они поступают в больницу, где числятся как неизвестные, потому что не могут назвать свое имя. Бывает, что человеку внезапно становится плохо на улице или он попадает в аварию. А многие аутисты вообще не разговаривают.

Сергей Собянин рассказал о благотворительном сервисе mos.ru

Конечно, есть бюро регистрации несчастных случаев, а также дежурные отделы полиции, куда ежедневно поступает информация о разного рода происшествиях. Но вот именно больничный фонд отдельно нигде не учтен. В области решили это исправить, вынеся информацию об экстренно поступивших в стационары больных в отдельный онлайн-сервис. "Он доступен на региональном портале госуслуг в разделе "Здравоохранение". В поисковой строке нужно задать данные о пропавшем - фамилию, имя, другие параметры - возраст, рост, телосложение, особые приметы, а также дату исчезновения человека", - объясняет министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар. Если данные совпадут, сервис выдаст телефонный номер больницы, где находится пациент. И уже по этому номеру можно будет уточнить подробности.

В настоящий момент в базе нового сервиса содержится информация о 26 тысячах пациентов, поступивших в подмосковные больницы в экстренном порядке. В ведомстве Рымара обращают внимание - искать можно только по приметам, ведь если человек попадает в больницу в бессознательном или помутненном состоянии и при нем нет никаких документов, его фамилия все равно не попадет в базу поиска. Да, сервис в таком случае может выдать информацию о нескольких похожих пациентах. Но это все равно лучше, чем обзванивать десятки стационаров наугад.

В регионах Digital Технологии Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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