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Рубрика: Происшествия

Омского банкира осудили за обналичивание 9 миллиардов рублей

Текст: Наталья Граф (Омск)
Центральный районный суд города Омска вынес приговор генеральному директору "Первой гильдии строителей", банкиру Станиславу Мацелевичу. Бизнесмена признали виновным в организации незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особом крупном размере.

- Суд назначил Станиславу Мацелевичу наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет лишения свободы, по совокупности приговоров - 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

"Черные банкиры" незаконно обналичили 148 миллионов рублей

Дело "короля омских обналичников" стало одним из самых громких и сложных в истории омского следственного комитета. Пять лет предварительного расследования, рекорд по нахождению в СИЗО, сотни допрошенных и миллиарды в теневом обороте. Материалы уголовного дела составили 485 томов.

42-летний предприниматель Станислав Мацелевич был задержан в своем офисе вместе с бухгалтером и юристом компании в 2015 году. По версии следствия, он создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере.

Участники группы, подчиняющиеся Мацелевичу, соблюдали жесткую конспирацию. Для незаконной обналички денежных средств использовались подконтрольные банки, а также ряд специально созданных фиктивных фирм.

- Для прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида составлялись фиктивные документы якобы об оплате поставленных товаров, оказанных услугах и выполненных работах, - сообщает СУ СК по Омской области.

Услугами "банкира" за несколько лет воспользовались около 2 тысяч человек. Клиентами Мацелевича были известные омские предприниматели, крупные застройщики, нуждающиеся в наличных деньгах и уходившие от уплаты налогов. В качестве вознаграждения за оказанные услуги "обналичники" взимали комиссию - от 3,5 до 8 процентов от суммы обналиченных денежных средств.

Фото: iStock
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Доход преступной группы превысил 200 миллионов рублей, 21 миллион из которых в последующем был легализован. А общая сумма обналиченных средств составила около 9 миллиардов рублей.

Суд также установил, что участники группы путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие возглавляемому Мацелевичем ООО "Банк Сириус", на общую сумму более 580 миллионов рублей под видом кредитования юридических лиц. Однако, по мнению следователей, реальная сумма похищенного составляет более 1 миллиарда рублей.

- В счет возмещения причиненного преступлениями ущерба было арестовано имущество обвиняемых и их родственников на общую сумму 237 миллионов рублей, - рассказали "РГ" в прокуратуре Омской области.

Другие участники организованной группы получили от 2 до 3 лет лишения свободы.

Еще трое обвиняемых, в том числе родной брат Мацелевича, скрылись от следствия и суда и объявлены в розыск.

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