Сергей Меняйло отправил в отставку правительство Северной Осетии

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло во вторник, 13 апреля, отправил правительство республики в отставку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале властей региона.

- В соответствии со статьями 83 и 93 Конституции Республики Северная Осетия-Алания, статьей 32 Конституционного закона РСО-А от 28 мая 1998 года № 6-3 "О Правительстве Республики Северная Осетия-Алания" постановляю объявить об отставке правительства республики, - говорится в тексте документа.

При этом нынешний состав кабинета министров будет продолжать работать, пока не сформируют новый.

Как сообщалось ранее, 9 апреля Владимир Путин назначил врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, который сменил на этом посту Вячеслава Битарова. В понедельник, 12 апреля, полпред президента по СКФО Юрий Чайка во Владикавказе официально представил нового главу региона.