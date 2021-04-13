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13.04.2021 13:04
Рубрика: Власть

Сергей Меняйло отправил в отставку правительство Северной Осетии

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)
Фото: Пресс-служба правительства РСО-А Фото: Пресс-служба правительства РСО-А
Фото: Пресс-служба правительства РСО-А

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло во вторник, 13 апреля, отправил правительство республики в отставку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале властей региона.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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- В соответствии со статьями 83 и 93 Конституции Республики Северная Осетия-Алания, статьей 32 Конституционного закона РСО-А от 28 мая 1998 года № 6-3 "О Правительстве Республики Северная Осетия-Алания" постановляю объявить об отставке правительства республики, - говорится в тексте документа.

При этом нынешний состав кабинета министров будет продолжать работать, пока не сформируют новый.

Как сообщалось ранее, 9 апреля Владимир Путин назначил врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, который сменил на этом посту Вячеслава Битарова. В понедельник, 12 апреля, полпред президента по СКФО Юрий Чайка во Владикавказе официально представил нового главу региона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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