Как сделать дешевле перевозку грузов по Севморпути

Федеральные власти намерены снизить стоимость грузоперевозок по Северному морскому пути с помощью государственно-частного партнерства. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и госкорпорации "Росатом" провести анализ стоимости перевозок по СМП и выработать меры, которые позволят превратить арктический морской маршрут в полноценный транспортный коридор по сравнению с Суэцким каналом.

- Северный морской путь короче, и провозка грузов по нему не должна быть дороже. Если для этого потребуется какая-то отдельная государственная программа, отдельная поддержка, то это надо сделать, - отметил Юрий Трутнев.

Еще одна мера, которую правительство РФ предлагает внедрить "Росатому", заключается в установлении регулярного расписания ледокольной проводки. Оно позволит грузоотправителям понять, в какие сроки формируются караваны, чтобы не нужно было просить, писать заявки и ждать на них ответ. Вместо этого они получат возможность заявляться на уже сформированный караван.

Сегодня анализ экспертов подтверждает главную проблему Севморпути: транзитные перевозки по арктическим морям остаются экономически невыгодными. Даже при том что тарифы на контейнерные перевозки из Китая в Европу через Суэцкий канал выросли примерно вчетверо из-за блокировки канала севшим на мель контейнеровозом, расценки на транзитные перевозки стандартных контейнеров через Севморпуть все равно остаются на 20-30 процентов выше. Кроме того, транспортные суда должны иметь возможность получить тот уровень сервиса, который давно стал привычен на любых других морских трассах. Речь идет о сопровождении ледоколами, информации о гидрометеорологической обстановке, аварийно-спасательном и навигационном обслуживании. Но это требует колоссальных капитальных и эксплуатационных затрат, отмечают представители Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (ЦНИИМФ) Александр Буянов и Владимир Васильев. Если взимать за такие услуги полную плату с грузовладельцев и транспортных компаний, это может свести к нулю все попытки развивать СМП как транспортный коридор.

Нужно учесть и то, что собственным транспортным флотом для перевозок по СМП Россия пока не обладает. Весь российский флот для работы в арктических морях, включая ледоколы, гидрографические и аварийно-спасательные суда, строится за счет бюджета. Его невыгодно использовать для того, чтобы обслуживать транзитные рейсы иностранных судов. Если плату за услуги ледокольного флота попытаться довести до конкурентоспособного уровня, то она не позволит полностью покрывать даже эксплуатационные затраты, не говоря уже о возврате капитальных вложений. При этом около 72 процентов международных морских перевозок выполняют менее десяти крупнейших транспортных зарубежных компаний.

Наиболее реальным вариантом развития перевозок с помощью ГЧП может стать создание национальной арктической контейнерной линии

По мнению экспертов, наиболее реальным вариантом развития перевозок по Севморпути с помощью ГЧП может стать создание национальной арктической контейнерной линии. Для этого потребуются современные порты-хабы в районе Мурманска и Петропавловска-Камчатского, крупнотоннажные суда арктического ледового класса и мощный ледокольный флот. По расчетам ЦНИИМФ, при объеме транзитного грузопотока до 500 тысяч TEU (6,5 миллиона тонн) в год наиболее эффективным может стать использование арктических контейнеровозов ледового класса Arc7 вместимостью три тысячи TEU.?Если на линии от Мурманска до Петропавловска-Камчатского отправлять два судна в неделю, для этого будет достаточно десяти судов. При увеличении грузопотока до одного миллиона TEU вместимость контейнеровозов должна составлять не менее пяти тысяч TEU.?Прокладывать этим судам путь во льдах смогут атомные ледоколы типа "Арктика". Но если возникнет необходимость использовать на Севморпути контейнеровозы вместимостью десять тысяч TEU и более, то для них потребуется судоходный канал шириной около 50 метров. Прокладывать такой канал под силу только более мощным ледоколам типа "Лидер". Строительство головного атомохода этого проекта запланировано на 2021-2025 годы, ввод в эксплуатацию - на 2029-2035 годы.

Впрочем, акватория СМП не везде подходит для крупных контейнеровозов. Например, глубина пролива Карские Ворота - 21 метр, а пролива Санникова - всего 13 метров. По этой причине морской арктический маршрут доступен лишь для судов вместимостью не более 4500 TEU.

Свои условия диктует также суровый арктический климат Севморпути. Зимой средняя температура там составляет минус 30 градусов с перепадами от минус 26 до минус 43 градусов, а летом - около нуля. Такая погода может оказаться неподходящей для электроники, пластиков, некоторых типов продуктов питания, химической продукции. Теоретически в отдельные периоды возможна перевозка чувствительных товаров в рефконтейнерах, однако это существенно увеличивает стоимость перевозки, отмечают в консультационной компании PwC.

Однако в развитии Севморпути не стоит ориентироваться на то, чтобы конкурировать с Суэцким каналом по любым грузам, отмечают в российском институте международных стратегий "Русстрат". Необходимо использовать главное преимущество северного морского маршрута - скорость. Следовательно, речь идет о грузах, ключевые требования для перевозки которых заключаются в термоизоляции и скорости. Например, замороженные продукты, которые курсируют между Европой и Китаем.