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Рубрика: Экономика

Названы альтернативы отдыху в Турции для россиян

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал альтернативу отдыху в Турции. По его мнения, для россиян таковой может стать Болгария.

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Ключевой фактор - подходящий климат для отдыха. "Хотя Египет - это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато. Из европейских стран в Болгарии - и мягкость климата, и наличие большого номерного фонда", - цитирует Мальцева РИА Новости.

Напомним, на период с 15 апреля по 1 июня Россия ограничит авиасообщение с Турцией. Решение опрештаба было принято из-за роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию из этой страны.

Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что россияне на майских праздниках вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму. По его словам, бронирование отдыха здесь уже превышает допандемические показатели. Первыми традиционно заполняются южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и другие, сказал Черняк.

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