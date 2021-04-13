Восемь городов, в том числе и Санкт-Петербург, подтвердили, что примут матчи Евро со зрителями. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Другой вопрос, что в каждой стране будет своя квота допуска на трибуны из-за пандемии коронавируса. Расскажем, как готовятся к турниру в оставшихся восьми городах. Среди них - Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург

В Северной столице разрешат заполнять арены на 50 процентов. При этом российская сторона хочет рассмотреть вариант увеличения числа болельщиков к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничения при условии, что зрители будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

Арена на Крестовском острове примет четыре матча: три игры группового этапа (две - с участием сборной России), а также один четвертьфинал.

Вместимость стадиона: 68 134.

Допустят на матчи: 34 000 (50 процентов).

"Уэмбли", Лондон

В федерации футбола Англии сообщили, что на матчи группового этапа готовы пускать четверть арены, однако к играм плей-офф количество болельщиков могут увеличить (до 50 процентов).

Вместимость стадиона: 90 000.

Допустят на матчи: 22 500 (25 процентов).

"Авива", Дублин

Из-за распоряжений правительства Ирландии никто не может гарантировать допуск болельщиков. Вполне возможен вариант, при котором матчи в Дублине пройдут при пустых трибунах.

Вместимость арены: 51 700.

Допустят на матчи: Решение еще не принято.

"Хэмпден Парк", Глазго

В Шотландии были опасения, что зрителей не допустят на матчи. Однако в начале апреля местные чиновники успокоили болельщиков: их пустят не меньше 12 000 человек.

Вместимость стадиона: 51 866.

Допустят на матчи: 12 000-17 000 (25-33 процента).

"Йохан Круифф Арена", Амстердам

Футбольные чиновники из Нидерландов подтвердили: минимум 13 тысяч зрителей получат возможность посмотреть за матчами Евро-2020 вживую.

Вместимость стадиона: 54 900.

Допустят на матчи: 13 000-18 000 (25-33 процента).

"Паркен", Копенгаген

В марте стало известно, что арену в Копенгагене заполнят на 30 процентов.

Вместимость стадиона: 38 065.

Допустят на матчи: 9500-12 500 (25-33 процента).

"Национальный стадион", Бухарест

В Румынии собираются пустить на стадион 13 тысяч человек - это минимальное количество зрителей.

Вместимость стадиона: 55 600.

Допустят на матчи: 13 000-18 000 (25-33 процента).

"Альянц Арена", Мюнхен

Власти Германии пока не могут дать четкого ответа на вопрос - собираются ли они проводить матчи со зрителями или без.

Вместимость стадиона: 75 000.

Допустят на матчи: Решение еще не принято.

"Олимпийский стадион", Баку

Как и в Санкт-Петербурге, в Баку готовы заполнить арену на 50 процентов. Выходит, матчи смогут посетить не более 30 тысяч человек.

Вместимость стадиона: 68 700.

Допустят на матчи: 34 000 (50 процентов).

"Стадио Олимпико", Рим

Вопреки сведениям о допуске около 12 тысяч зрителей, в УЕФА пока выбрали выжидательную тактику.

Вместимость стадиона: 76 698.

Допустят на матчи: Решение еще принято.

"Сан-Мамес", Бильбао

Сначала организаторы турнира в Бильбао уверяли, что зрители смогут посещать матчи, но чуть позже в федерации футбола Испании отметили, что допускать людей на трибуны не рекомендуется.

Вместимость стадиона: 40 000

Допустят на матчи: Решение еще не принято.

"Пушкаш Арена", Будапешт

Организаторы Евро-2020 в Будапеште заявляют, что готовы полностью заполнить трибуны.

Вместимость стадиона: 67 215.

Допустят на матчи: 67 215 (100 процентов).

Во многих ведущих европейских чемпионатах матчи проходят без зрителей. Вместо них трибуны заполняют пластиковыми манекенами.