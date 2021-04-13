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13.04.2021 22:10
Рубрика: Спорт

На трибунах становится громче

УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы пройдет при зрителях
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 80(8431)
На прошлой неделе в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердили: чемпионат Европы грядущим летом пройдет со зрителями.
Восемь городов, в том числе и Санкт-Петербург, подтвердили, что примут матчи Евро со зрителями. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Восемь городов, в том числе и Санкт-Петербург, подтвердили, что примут матчи Евро со зрителями. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Восемь городов, в том числе и Санкт-Петербург, подтвердили, что примут матчи Евро со зрителями. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Другой вопрос, что в каждой стране будет своя квота допуска на трибуны из-за пандемии коронавируса. Расскажем, как готовятся к турниру в оставшихся восьми городах. Среди них - Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург

В Северной столице разрешат заполнять арены на 50 процентов. При этом российская сторона хочет рассмотреть вариант увеличения числа болельщиков к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничения при условии, что зрители будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

Иностранцы не смогут стать волонтерами на матчах Евро-2020 в Петербурге

Арена на Крестовском острове примет четыре матча: три игры группового этапа (две - с участием сборной России), а также один четвертьфинал.

Вместимость стадиона: 68 134.

Допустят на матчи: 34 000 (50 процентов).

"Уэмбли", Лондон

В федерации футбола Англии сообщили, что на матчи группового этапа готовы пускать четверть арены, однако к играм плей-офф количество болельщиков могут увеличить (до 50 процентов).

Вместимость стадиона: 90 000.

Допустят на матчи: 22 500 (25 процентов).

"Авива", Дублин

Из-за распоряжений правительства Ирландии никто не может гарантировать допуск болельщиков. Вполне возможен вариант, при котором матчи в Дублине пройдут при пустых трибунах.

Вместимость арены: 51 700.

Допустят на матчи: Решение еще не принято.

"Хэмпден Парк", Глазго

В Шотландии были опасения, что зрителей не допустят на матчи. Однако в начале апреля местные чиновники успокоили болельщиков: их пустят не меньше 12 000 человек.

Вместимость стадиона: 51 866.

Допустят на матчи: 12 000-17 000 (25-33 процента).

"Йохан Круифф Арена", Амстердам

Фото: Антон Ваганов / ТАСС
100 дней до Евро-2020: Российский оргкомитет рассказал о подготовке к турниру

Футбольные чиновники из Нидерландов подтвердили: минимум 13 тысяч зрителей получат возможность посмотреть за матчами Евро-2020 вживую.

Вместимость стадиона: 54 900.

Допустят на матчи: 13 000-18 000 (25-33 процента).

"Паркен", Копенгаген

В марте стало известно, что арену в Копенгагене заполнят на 30 процентов.

Вместимость стадиона: 38 065.

Допустят на матчи: 9500-12 500 (25-33 процента).

"Национальный стадион", Бухарест

В Румынии собираются пустить на стадион 13 тысяч человек - это минимальное количество зрителей.

Вместимость стадиона: 55 600.

Допустят на матчи: 13 000-18 000 (25-33 процента).

"Альянц Арена", Мюнхен

Власти Германии пока не могут дать четкого ответа на вопрос - собираются ли они проводить матчи со зрителями или без.

Вместимость стадиона: 75 000.

Допустят на матчи: Решение еще не принято.

"Олимпийский стадион", Баку

Как и в Санкт-Петербурге, в Баку готовы заполнить арену на 50 процентов. Выходит, матчи смогут посетить не более 30 тысяч человек.

Вместимость стадиона: 68 700.

Допустят на матчи: 34 000 (50 процентов).

"Стадио Олимпико", Рим

Вопреки сведениям о допуске около 12 тысяч зрителей, в УЕФА пока выбрали выжидательную тактику.

Вместимость стадиона: 76 698.

Допустят на матчи: Решение еще принято.

Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости
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"Сан-Мамес", Бильбао

Сначала организаторы турнира в Бильбао уверяли, что зрители смогут посещать матчи, но чуть позже в федерации футбола Испании отметили, что допускать людей на трибуны не рекомендуется.

Вместимость стадиона: 40 000

Допустят на матчи: Решение еще не принято.

"Пушкаш Арена", Будапешт

Организаторы Евро-2020 в Будапеште заявляют, что готовы полностью заполнить трибуны.

Вместимость стадиона: 67 215.

Допустят на матчи: 67 215 (100 процентов).

Во многих ведущих европейских чемпионатах матчи проходят без зрителей. Вместо них трибуны заполняют пластиковыми манекенами.

Во многих ведущих европейских чемпионатах матчи проходят без зрителей. Вместо них трибуны заполняют пластиковыми манекенами. Фото: Reuters
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