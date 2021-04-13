Торговля диагностическими картами для ОСАГО продолжается

В результате торговля диагностическими картами без прохождения проверки автомобиля, которую планировалось закрыть реформой техосмотра, никуда не ушла. Просто стоимость таких карт выросла.

Как ранее писала "Российская газета", хитрые торговцы изобрели несколько способов обходить строгий контроль. Первый вариант: автовладельцу предложат приехать на пункт техосмотра, сделают фотографии автомобиля, а если у него есть внешние недостатки, например, трещина на лобовом стекле в районе водительского дворника, то ее отредактируют в фотошопе.

Второй - более рискованный: автовладельца попросят направить фото автомобиля спереди и сзади. Далее - опять-таки работа фоторедактора. Здесь задача посложнее, грубый фотошоп легко различим. Что же касается координат места времени съемки - то это самая простая подмена данных.

Есть еще третий вариант. У торговца картами перед пунктом техосмотра есть парк наиболее популярных моделей автомобилей. Вклеить номер в фоторедакторе - не проблема. Для пущей убедительности можно за отдельную плату изготовить дубликат номера.

Требования к фотографиям установлены приказом Минтранса. Но, как говорится в письме ГИБДД, направленном в Минтранс, "установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса №97".

То есть придраться к таким фотографиям невозможно, а значит и аннулировать диагностическую карту тоже, если не найти иных доказательств, что автомобиль диагностики не проходил.

Примечательно, что решить эту проблему было бы довольно просто, воспользовавшись уже существующим инструментом. Напомним, в рамках суперсервиса "Помощник ОСАГО" при оформлении ДТП по Европротоколу фотофиксация тоже присутствует. Но сделана она так, чтобы исправить или подменить фотографии было невозможно. Съемка производится на смартфон в самом приложении "Помощник ОСАГО", и фото направляются в базу данных АИС ОСАГО с координатами места и временем съемки без возможности корректировки. Но этим путем не пошли. В итоге торговля диагностическими картами продолжается, что ставит вообще под сомнение необходимость такой реформы.

Кстати, на этом фоне появились и откровенные мошенники, торгующие диагностическими картами. Они продают просто распечатанную на принтере бумажку под названием диагностическая карта. При этом вносят ее в мифическую базу данных. Доступ к сайту, который выдавался за такую базу данных диагностических карт, после обращения операторов в Генеральную прокуратуру, заблокирован.

Но появился еще один мошеннический способ. Автовладельцам продают диагностические карты, оформленные задним числом. То есть до 1 марта этого года. Однако такие карты также ни в какие базы данных не внесены. Зато их можно предъявлять в бумажном виде. Ведь оформление карт исключительно в электронном виде начало действовать с 1 марта. Но страховщик может и не поверить бумажному варианту, если его нет в базе данных, и не продать полис ОСАГО, без которого управлять автомобилем запрещено.

Проверить свою диагностическую карту можно на сайте Госавтоинспекции.