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13.04.2021 11:10
Рубрика: Легковые авто

Торговля диагностическими картами для ОСАГО продолжается

Текст: Владимир Баршев
Отсутствие защиты фотографий, передаваемых в информационную систему ЕАИСТО, позволяет не сложным способом их изменять. Об этом говорится в письме заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России Николая Шеюхина в Минтранс, сообщает "Коммерсант".
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В результате торговля диагностическими картами без прохождения проверки автомобиля, которую планировалось закрыть реформой техосмотра, никуда не ушла. Просто стоимость таких карт выросла.

Фото: Сергей Куксин
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Как ранее писала "Российская газета", хитрые торговцы изобрели несколько способов обходить строгий контроль. Первый вариант: автовладельцу предложат приехать на пункт техосмотра, сделают фотографии автомобиля, а если у него есть внешние недостатки, например, трещина на лобовом стекле в районе водительского дворника, то ее отредактируют в фотошопе.

Второй - более рискованный: автовладельца попросят направить фото автомобиля спереди и сзади. Далее - опять-таки работа фоторедактора. Здесь задача посложнее, грубый фотошоп легко различим. Что же касается координат места времени съемки - то это самая простая подмена данных.

Есть еще третий вариант. У торговца картами перед пунктом техосмотра есть парк наиболее популярных моделей автомобилей. Вклеить номер в фоторедакторе - не проблема. Для пущей убедительности можно за отдельную плату изготовить дубликат номера.

Требования к фотографиям установлены приказом Минтранса. Но, как говорится в письме ГИБДД, направленном в Минтранс, "установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса №97".

То есть придраться к таким фотографиям невозможно, а значит и аннулировать диагностическую карту тоже, если не найти иных доказательств, что автомобиль диагностики не проходил.

Фото: iStock
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Примечательно, что решить эту проблему было бы довольно просто, воспользовавшись уже существующим инструментом. Напомним, в рамках суперсервиса "Помощник ОСАГО" при оформлении ДТП по Европротоколу фотофиксация тоже присутствует. Но сделана она так, чтобы исправить или подменить фотографии было невозможно. Съемка производится на смартфон в самом приложении "Помощник ОСАГО", и фото направляются в базу данных АИС ОСАГО с координатами места и временем съемки без возможности корректировки. Но этим путем не пошли. В итоге торговля диагностическими картами продолжается, что ставит вообще под сомнение необходимость такой реформы.

Кстати, на этом фоне появились и откровенные мошенники, торгующие диагностическими картами. Они продают просто распечатанную на принтере бумажку под названием диагностическая карта. При этом вносят ее в мифическую базу данных. Доступ к сайту, который выдавался за такую базу данных диагностических карт, после обращения операторов в Генеральную прокуратуру, заблокирован.

Но появился еще один мошеннический способ. Автовладельцам продают диагностические карты, оформленные задним числом. То есть до 1 марта этого года. Однако такие карты также ни в какие базы данных не внесены. Зато их можно предъявлять в бумажном виде. Ведь оформление карт исключительно в электронном виде начало действовать с 1 марта. Но страховщик может и не поверить бумажному варианту, если его нет в базе данных, и не продать полис ОСАГО, без которого управлять автомобилем запрещено.

Проверить свою диагностическую карту можно на сайте Госавтоинспекции.