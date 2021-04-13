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Рубрика: Экономика

Умный процент

Валентина Матвиенко: Условия ипотеки должны зависеть от ситуации в регионе
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8429)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переходить на "умную ипотеку", то есть определять условия кредита в зависимости от ситуации в конкретном регионе. В Центробанке признают наличие местных особенностей и готовы обсуждать их при формировании кредитных программ.

В понедельник глава Совфеда провела совещание с главами региональных банков, посвященное реализации плана восстановления экономики, и указала на ряд отраслей, требующих дополнительной поддержки. В их числе - жилищное строительство и ипотечное кредитование. "Мы считаем, что для дальнейшего развития этого сегмента нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте Федерации", - заявила Матвиенко. "Важно, чтобы принимаемые меры не приводили в к росту цен на жилье. Необходимо также развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства, это актуально для регионов, для сельской местности и, конечно же, для семей с детьми", - добавила она.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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В Центробанке готовы обсуждать региональные особенности при формировании кредитных программ, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, которая также приняла участие в дискуссии на площадке Совфеда. Она подчеркнула, что ипотека и жилищное строительство хорошо развиваются в областных центрах, но в малых городах могут быть недоступны. "Если говорить о постоянных программах, не антикризисных, то, конечно, нужно очень внимательно подойти с учетом разных особенностей ситуации в регионах - с жильем, с динамикой доходов", - указала Набиуллина.

Что касается рынка ипотечного кредитования, то у него перспективы для роста есть, считает глава Банка России. "Мы действительно обсуждаем судьбу льготных программ ипотеки, но в целом мы видим, что ипотечное кредитование, конечно, имеет потенциал роста", - отметила она. Причем это касается не только крупных банков, но и региональных. По словам главы ЦБ, у них "достаточность капитала выше средней по сектору". "Мы видим потенциал дальнейшего расширения кредитования свыше 10 процентов от общего потенциала в России", - заявила Эльвира Набиуллина. "Сдерживающий фактор здесь - только низкий аппетит банков к риску", - добавила она.

Напомним, год назад правительство утвердило программу льготной ипотеки по ставке до 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках как антикризисную меру - для поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и строительной отрасли, которая столкнулась с падением спроса. Пока срок действия программы определен до 1 июля 2021 года, кабмин обсуждает с ЦБ условия ее продления.

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