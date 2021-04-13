В РФПИ рассказали о масштабах производства вакцины "Спутник V" в Индии

Индийские компании смогут производить до 50 миллионов доз вакцины "Спутник V". На такие объемы рассчитывают выйти к лету, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"У нас есть договоренности с более чем пятью индийскими компаниями, которые будут производить "Спутник V", и мы объявим еще о новых договоренностях в ближайшие несколько недель", - добавил он, сообщает ТАСС.

Индия одобрила использование российской вакцины в понедельник. До этого на территории страны прошли дополнительные клинические исследования препарата.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше трех миллиардов человек, что составляет 40% населения планеты. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: препарат полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.