В туриндустрии рассказали о количестве отдыхающих в Турции россиян

В Турции сейчас отдыхает около 30 тысяч российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Около 30 тысяч человек находятся в Турции ", - сказал он в ходе онлайн-конференции на площадке "Национальной службы новостей".

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что более 500 тысяч организованных туристов купили туры в Турцию с вылетами с 15 апреля по 1 июня.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 12 апреля приостановил авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.