Вслед за Apple и Xiaomi: Huawei хочет выпустить свой электрокар

Если в Холодной войне участвовало две сверхдержавы, то в гонке по созданию собственного смарт-электрокара участников с каждой неделей становится больше. СМИ сообщили, что Huawei тоже выпустит свою "электричку" и готова потратить на проект миллиард долларов.

Голландское журнал Auto Week со ссылкой на Сюй Чжицзюня (Эрик Сюй), главу Huawei, сообщило, что компания действительно готова потратить озвученную сумму на исследования и разработку электрокара, более того, в распоряжении производителя техники имеется технология, которая позволит проезжать машине больше тысячи километров без подзарядки.

К проекту Huawei привлекла гигантов автомобилестроения Поднебесной: BAIC Group, Changan Automobile и Guangzhou Automobile (GAC).

Китайское издание Autohome пишет, что на конференции Huawei Global Analyst глава компании ещё раз повторил: "Huawei не для выпуска машин". Другими словами, Huawei не намерена самостоятельно собирать автомобили, а будет технологическим партнёром BAIC, GAC и Changan, с каждой из которых будет создан отдельный суббренд. Например, известно, что у BAIC и Huawei будет линейка под названием Alpha S (ARCFOX αS). Первая модель дебютирует 19 апреля на автосалоне в Шанхае. Также до конца года будет выпущена машина совместно с Changan.

Только ни о каких запредельных пробегов больше тысячи километров не может быть и речи. По предварительным данным он в лучшем случае составит 708 км, и это по устаревшему циклу NEDC, то есть этот показатель смело можно делить на полтора.

Ранее сообщалось, что выпуском электрокаров займётся Xiaomi.