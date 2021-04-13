Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.04.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Вслед за Apple и Xiaomi: Huawei хочет выпустить свой электрокар

Текст: Константин Руссов
Фото: www.huawei.com/cn Фото: www.huawei.com/cn
Фото: www.huawei.com/cn

Если в Холодной войне участвовало две сверхдержавы, то в гонке по созданию собственного смарт-электрокара участников с каждой неделей становится больше. СМИ сообщили, что Huawei тоже выпустит свою "электричку" и готова потратить на проект миллиард долларов.

Фото: www.auto.ru
ВАЗы за 16 млн рублей. Продается коллекция Lada без пробега

Голландское журнал Auto Week со ссылкой на Сюй Чжицзюня (Эрик Сюй), главу Huawei, сообщило, что компания действительно готова потратить озвученную сумму на исследования и разработку электрокара, более того, в распоряжении производителя техники имеется технология, которая позволит проезжать машине больше тысячи километров без подзарядки.

К проекту Huawei привлекла гигантов автомобилестроения Поднебесной: BAIC Group, Changan Automobile и Guangzhou Automobile (GAC).

Китайское издание Autohome пишет, что на конференции Huawei Global Analyst глава компании ещё раз повторил: "Huawei не для выпуска машин". Другими словами, Huawei не намерена самостоятельно собирать автомобили, а будет технологическим партнёром BAIC, GAC и Changan, с каждой из которых будет создан отдельный суббренд. Например, известно, что у BAIC и Huawei будет линейка под названием Alpha S (ARCFOX αS). Первая модель дебютирует 19 апреля на автосалоне в Шанхае. Также до конца года будет выпущена машина совместно с Changan.

Только ни о каких запредельных пробегов больше тысячи километров не может быть и речи. По предварительным данным он в лучшем случае составит 708 км, и это по устаревшему циклу NEDC, то есть этот показатель смело можно делить на полтора.

Ранее сообщалось, что выпуском электрокаров займётся Xiaomi.