Цены на нефть поднялись выше 65 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше 65 долларов за баррель впервые с 1 апреля этого года, североамериканский сорт WTI стоит чуть выше 61,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Росту котировок способствовали оптимистичные свежие прогнозы по увеличению мирового спроса на нефть в 2021 году, сделанные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международным энергетическим агентством (IEA). ОПЕК повысила оценку роста ежедневного спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки (суммарно до 96,5 млн баррелей в день), а МЭА - на 230 тыс. баррелей (до 96,7 млн баррелей в день).

Также повышение нефтяных цен связано с данными Американского института нефти (API), по которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 3,6 млн баррелей. Официальные данные минэнерго США о запасах нефти в хранилищах страны будут опубликованы вечером 14 апреля.