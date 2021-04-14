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14.04.2021 16:40
Рубрика: Экономика

Цены на нефть поднялись выше 65 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Цены на нефть марки Brent поднялись выше 65 долларов за баррель впервые с 1 апреля этого года, североамериканский сорт WTI стоит чуть выше 61,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Фото: REUTERS
Эксперт рассказал, почему ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти Россией

Росту котировок способствовали оптимистичные свежие прогнозы по увеличению мирового спроса на нефть в 2021 году, сделанные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международным энергетическим агентством (IEA). ОПЕК повысила оценку роста ежедневного спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки (суммарно до 96,5 млн баррелей в день), а МЭА - на 230 тыс. баррелей (до 96,7 млн баррелей в день).

Также повышение нефтяных цен связано с данными Американского института нефти (API), по которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 3,6 млн баррелей. Официальные данные минэнерго США о запасах нефти в хранилищах страны будут опубликованы вечером 14 апреля.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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