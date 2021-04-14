Черчесов заявил, что сборная начнет подготовку к Евро 20 мая

Определились последние соперники сборной России по футболу перед стартом чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова встретится на выезде с Польшей (1 июня) и на своем поле с Болгарией (5 июня).

Сразу после информации о следующих соперниках россиян главный тренер сборной Станислав Черчесов прокомментировал их выбор, а также подчеркнул: футболисты начнут подготовку к Евро 20 мая.

"Возможности Польши хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в их чемпионате с "Легией". Они очень сильны, мастеровиты, располагают отличным подбором исполнителей. Болгария в последнее время не является постоянным участником крупных турниров, но сейчас представляет собой добротную, неуступчивую команду", - приводит слова Черчесова championat.com со ссылкой на пресс-службу сборной.

Напомним, что в групповой стадии первенства Европы россияне сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а со скандинавами наша команда встретится в Копенгагене.