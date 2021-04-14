ФАС проверит иностранные поисковики в рамках дела "Яндекса"

Федеральная антимонопольная служба намерена проанализировать все поисковые сервисы, работающие на территории России. Проверка пройдет в рамках рассмотрения дела, ранее возбужденного в отношении "Яндекса".

"ФАС проанализирует все правоотношения, возникающие с участием сервисов поиска (как российских, так и иностранных)", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Во вторник ФАС возбудила дело против "Яндекса". Претензии касаются жалобы конкурентов компании на дискриминацию при поисковой выдаче: якобы IT-гигант давал преимущество компаниям из своей группы по продвижению в поисковой выдаче. Речь шла, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске".

Основная претензия заключается в специальных виджетах ("колдунщиках"), которые часто выводятся выше других результатов поиска. По мнению заявителей, попасть туда могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика у конкурентов.

В ФАС заявили, что "Яндекс" не исполнил предупреждение. IT-гиганту грозит штраф, привязанный к сумме выручки.

В самом "Яндексе" заявили, что не согласны с претензиями антимонопольщиков. В пресс-службе IT-гиганта заявили, что "обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям".