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14.04.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Geely представила кроссовер KX11 - конкурента Tiguan и Santa Fe

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

В Китае состоялся публичный дебют новой модели Geely, разработанной при участии Volvo. Кроссовер Geely Xingyue L будет верховодить в линейке SUV китайской марки, задавая новый уровень роскоши и технологического оснащения.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Geely Xingyue L имеет индекс KX11, и, возможно, он станет именем собственным на некоторых зарубежных рынках: не выйти за пределы Китая кроссовер с таким дизайном просто не может. KX11 базируется на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), которая была разработана опять же при участии Volvo и является аналогом Volvo Scalable Product Architecture (SPA).

Длина Geely KX11 составляет 4770 мм, ширина - 1895 мм, высота - 1689 мм, а размер колёсной базы равен 2845 мм. Компания позиционирует новинку как компактный кроссовер, хотя по размеру базы KX11 с лёгкостью посоперничает со среднеразмерными SUV. Например, расстояние между ступицами у Hyundai Santa Fe - 2765 мм, а длина - 4785 мм, ширина и высота практически идентичны. Параметры лонг-версии Tiguan L, продающейся в Китае, составляют 2791 и 4712 мм соответственно.

Платформа обязывает иметь двигатели Volvo. В Китае новинку предложат с двумя "турбочетвёрками" объёмом 2.0 литра, мощность которых 218 и 238 л.с. Крутящий момент составляет 325 и 350 Нм соответственно. Более производительному мотору в пару записан 8-ступенчатый "автомат" Aisin, 218-сильному - 7-скоростная роботизированная трансмиссия. Привод - полный и передний соответственно.

Фото: www.autohome.com.cn

Салон способен удивить не только тремя экранами - цифровая "приборка" и два в передней панели, но и отделкой высококачественной кожей, которая в центральной части сидений имеет перфорацию, образующую оригинальный узор.

Фото: www.autohome.com.cn
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Кроссовер можно будет заказать с аудиосистемой Bose с десятью динамиками и системой активного шумоподавления, а также с автопилотом четвёртого уровня (высокая автоматизация без расчёта на оперативное вмешательство человека). Это стало возможным в том числе благодаря модулю 5G, который также позволил реализовать систему автоматического паркинга, действующую в радиусе одного километра: автомобиль может самостоятельно отправляться к свободному месту для парковки и обратно подъезжать к владельцу.

Geely Xingyue L станет второй моделью в так называемой "звёздной серии", запущенной в рамках реализации стратегии 4.0. Первая - седан Xingrui (Preface), который в марте был продан в количестве 14 356 единиц, что на 97% больше, чем в феврале.

Фото: www.autohome.com.cn
#Geely