Geely полностью рассекретила внешность седана Preface на платформе Volvo

Вслед за фотографиями Geely Preface в камуфляже с надписью-названием платформы, компания опубликовала изображения модели в серийном виде. В продаже новинка появится до конца 2020 года.

Geely Preface - первый седан марки, созданный на модульной архитектуре CMA, разработанной совместно с Volvo. Размер колёсной базы - 2800 мм. Это на 72 мм меньше, чем у Volvo S60.

Preface будет играть в сегменте, в котором присутствуют Volkswagen Passat, Hyundai Sonata и Kia K5. Длина от бампера до бампера составляет 4785 мм, ширина - 1869 мм, ширина - 1469 мм.

В компании подтвердили, что под капотом Geely Preface установлена "турбочетвёрка" Drive-E от Volvo. При объёме 2.0 литра её отдача составляет 190 л.с. По-прежнему неизвестен список трансмиссий, которые предложат для седана.

Следующим логичным шагом станет показ салона Preface или полное рассекречивание седана.

В России Geely отказалась от продаж седанов, модельный ряд представлен исключительно кроссоверами.