Lada Vesta получила беспилотную версию

В Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова началась эксплуатация беспилотной версии Lada Vesta SW Cross. Такой автомобиль, созданный на базе российского универсала, доставляет анализы пациентов между корпусами больницы.

Как сообщает сайт мэра Москвы, автономную Lada Vesta разработали учёные научно-исследовательского института "МосТрансПроект" совместно со специалистами из МАДИ.

Судя по снимкам, "вседорожную" Lada Vesta оснастили специальным оборудованием, предупреждающими надписями и наклейками на кузове, знаком "А" на заднем стекле.

Автомобиль прошёл сертификацию в институте "НАМИ" и получил разрешение на эксплуатацию. По закону за рулём такого транспортного средства должен находиться пилот-оператор, который следит за безопасностью во время движения.

Известно, что беспилотная Lada Vesta заменила собой Ford. Иностранная модель курсировала по территории больницы с сентября прошлого года.

Отмечается, что новый беспилотник выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу. Врачи теперь могут больше времени проводить с пациентами.

Напомним, в 2020 году представитель АвтоВАЗа рассказывал о том, что Lada в сотрудничестве с Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi планирует разработать и внедрить функции ADAS (автоматизированное управление) и многое другое.