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14.04.2021 17:03
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta получила беспилотную версию

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.mos.ru Фото: www.mos.ru
Фото: www.mos.ru

В Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова началась эксплуатация беспилотной версии Lada Vesta SW Cross. Такой автомобиль, созданный на базе российского универсала, доставляет анализы пациентов между корпусами больницы.

Фото: www.auto.ru
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Как сообщает сайт мэра Москвы, автономную Lada Vesta разработали учёные научно-исследовательского института "МосТрансПроект" совместно со специалистами из МАДИ.

Судя по снимкам, "вседорожную" Lada Vesta оснастили специальным оборудованием, предупреждающими надписями и наклейками на кузове, знаком "А" на заднем стекле.

Автомобиль прошёл сертификацию в институте "НАМИ" и получил разрешение на эксплуатацию. По закону за рулём такого транспортного средства должен находиться пилот-оператор, который следит за безопасностью во время движения.

Известно, что беспилотная Lada Vesta заменила собой Ford. Иностранная модель курсировала по территории больницы с сентября прошлого года.

Отмечается, что новый беспилотник выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу. Врачи теперь могут больше времени проводить с пациентами.

Напомним, в 2020 году представитель АвтоВАЗа рассказывал о том, что Lada в сотрудничестве с Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi планирует разработать и внедрить функции ADAS (автоматизированное управление) и многое другое.

Фото: www.mos.ru
#Lada