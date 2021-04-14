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14.04.2021 10:05
Рубрика: Власть

МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Текст: Константин Волков

Российское внешнеполитическое ведомство делает свою часть работы по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире "Соловьев Live".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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При этом она отметила, что подготовка таких саммитов - это в первую очередь компетенция администрации президента, но "мы свою часть работы делаем".

Днем ранее в ходе телефонных переговоров Байден предложил Путину провести очную встречу в ближайшие месяцы в третьей стране, чтобы обсудить "весь спектр тем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Россия", об этом сообщил Белый дом.

Кремль подтвердил факт такого предложения. Как заявила пресс-служба президента РФ, "с обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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