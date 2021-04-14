Минстрой: Сейчас лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Количество домов, на которые получены разрешения на строительство, значительно превышает число строящихся домов, на которые есть проектные декларации. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе панельной дискуссии "Льготная ипотека: как и где ее продлить" в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Соорганизатором дискуссии стала "Российская газета".

Сейчас на стадии строительства находится около 92 млн кв.м жилья, на эти дома есть проектные декларации и на них распространяются льготные ипотечные программы, рассказал Стасишин. При этом разрешения на строительство получены на 140 млн кв.м жилых домов. Но собственно к строительству девелоперы пока не приступили.

"Это ровно тот задел, который позволяет нам спокойно говорить, что дефицит предложения в будущем при продлении на тех или иных условиях льготных программ по ипотеке не приведет к удорожанию стоимости квадратного метра", - отметил замминистра.

По его словам, необходимо увеличивать задел, чтобы выполнить цель о строительстве миллиарда кв.м жилья к 2030 году.

"Сегодня самое лучшее время, чтобы покупать квартиры на первичном рынке с использованием льготных ипотечных программ", - подчеркнул Стасишин.

Ранее чиновник заявил, что Минстрой поддерживает идею продления программы льготной ипотеки. При этом одна из основных задач включить в нее строительство индивидуального жилья.

"Программа (ипотеки с господдержкой. - прим.ред) сегодня с учетом ситуации с ключевой ставкой логична. Посмотреть, как ее поднастроить, дифференцировать и включить в нее возможности ИЖС - вот задача, над которой внутри правительства мы трудимся с финансовым блоком и со всей командой Центрального банка", - сказал Стасишин.

Программа льготной ипотеки с господдержкой была введена в апреле 2020 года для поддержки как строительной отрасли, так и покупателей жилья в период пандемии. По данным Центробанка, в июле-декабре 2020 года ежемесячно выдавалось в среднем более 180 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 470 млрд руб. В те же месяцы 2019 года количество кредитов было около 115 тысяч на 265 млрд руб.

По программе льготной ипотеки можно получить кредит на жилье в новостройке по ставке не выше 6,5%. При этом к 9 апреля средневзвешенная ставка по этой программе составляла 5,99%. Максимальный размер кредита - 6 млн рублей, а для столичных регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15%.

Льготная ипотека первоначально действовала до ноября 2020 года, затем программа была продлена до июля 2021 года. Сейчас идут дискуссии об условиях дальнейшего продления программы.

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года и является ключевой деловой площадкой Сибири для диалога между властью, бизнесом и экспертами. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией КЭФ проходит в гибридном - онлайн и офлайн - формате.