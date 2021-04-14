Опубликовано видео провального краш-теста новых Logan и Sandero

Некоммерческая организация Euro NCAP опубликовала подробности проверки безопасности хэтчбека Renault / Dacia Sandero третьего поколения в спецификации для Евросоюза, их результаты автоматически зачли и для седана Logan новой генерации, поскольку за вычетом типа кузова машины унифицированы друг с другом.

О тестах Sandero/Logan Euro NCAP сообщила 13 апреля, но видео и подробности задержала на сутки. "Бюджетники" заработали всего две звезды из пяти возможных.

Испытания проводились по новому протоколу Euro NCAP образца 2020 года - он пришел на смену старым правилам, действовавшим с 1997-го. То есть фронтальный краш-тест не о статичный барьер, а о движущийся навстречу автомобилю. Скорость и машины, и тележки с препятствием - по 50 км/ч, перекрытие - 50%. Такой тест более точно имитирует встречное авто и позволяет проверять не только травматичность конструкции для пассажиров внутри, но и насколько опасны детали ее передней части для сидящих во второй машине - участнице ДТП.

Для тестов взяли Sandero Stepway в базовой комплектации. Системы безопасности такого автомобиля включают фронтальные и боковые надувные подушки, надувные шторки, преднатяжители ремней, автоматическое торможение с распознаванием препятствия в виде машины.

Силовая клетка кузова Sandero Stepway сохранила свою целостность в ходе фронтального удара, однако из-за несовершенства конструкции передней панели возможны травмы водителя и переднего пассажира. Защита грудной клетки обоих оценена на тройку. При боковом ударе тележкой, имитирующей другой легковой автомобиль, также повышен риск травм грудной клетки.

Проблемы у новых Sandero/Logan с травмобезопасностью для пешеходов. При наезде последний может получить ранение головы от контакта с основанием лобового стекла и слишком широкими стойками кузова, есть также риск повреждения тазобедренной части о капот.

Однако сильнее всего оценку автомобилям снизили за неразвитый функционал системы превентивной безопасности. Комплекс автоматического торможения распознает только один тип препятствий - это другие транспортные средства - и не распознает пешеходов и велосипедистов. Нет даже мониторинга "слепых" зон. Таким образом, превентивная безопасность соответствует лишь минимальным требованиям к обязательному оснащению автомобилей подобными системами в Евросоюзе.

Итоговая оценка для Logan / Sandero третьей генерации такова: рейтинг безопасности взрослых пассажиров - 70%, пассажиров-детей - 72%, травмобезопасность для пешеходов - 41%, превентивная безопасность - 42%.

Семейство Dacia Logan / Sandero третьей генерации Renault представила в сентябре 2020 года. По сравнению с предшественниками модели выросли в размерах и получили более выразительные экстерьер и интерьер. В основе конструкции машин лежит платформа CMF-B. Под румынской маркой Dacia новые Logan / Sandero производят с конца 2020 года. В России третьи Logan и Sandero будут производить на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти начиная с 2022 года.