Новые Logan и Sandero провалили краш-тест

Завтра Euro NCAP опубликует отчёты о новой серии краш-тестов, в которой приняли участие третье поколение Dacia Logan и Sandero Stepway, а также две "электрички": Volkswagen ID.4 и соплатформенный и соразмерный Skoda Enyaq iV. К двум последним вопросов нет - в обще зачёте они набрали максимальные пять звёзд, а вот "бюджетники" подкачали.

Dacia Sandero Stepway и Logan получили только две звезды. Сколько баллов и в каком испытании набрали модели, пока неизвестно. В Euro NCAP выразили сожаление из-за небольших амбиций бренда в области безопасности, назвав кросс-хэтч и седан верными постулату "без излишеств".

Эксперты отметили, что система экстренного торможения примитивна и не способна распознавать пешеходов и велосипедистов - только другие автомобили, также у Sandero Stepway и Logan отсутствует система удержания в рамках полосы движения.

"Тем не менее, ассистент торможения в экстренных ситуациях достоин внимания, и он помог бы дотянуть общую оценку до четырёх звёзд, если бы не другие недостатки", - прокомментировали в Euro NCAP.

Третья генерация Dacia Logan и Sandero была представлена в сентябре 2020 года. Автомобили созданы на модульной платформе CMF-B. В настоящее время в Тольятти прототип Sandero нового поколения проходит дорожные тесты.