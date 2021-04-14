Горячую воду в Тамбов пообещали вернуть "к ночи"

Горячее водоснабжение большей части Тамбова, отключенное из-за аварии на ТЭЦ, планируется возобновить до конца текущих суток.

- Мы прикладываем все усилия для того, чтобы уже сегодня к ночи вернуть тамбовчанам горячую воду, - цитирует пресс-служба ПАО "Квадра" управляющего директора тамбовского филиала Артема Уворвихвоста.

Отопление включаться не будет - с 15 апреля, согласно постановлению мэрии, в городе заканчивается отопительный сезон.

Напомним, в ночь на 14 апреля обрушилась кровля и верхний этаж административного здания тамбовской ТЭЦ в проезде Энергетиков. В пострадавших помещениях находилась диспетчерская и щит управления предприятием. Спасатели достали из-под завалов двух сотрудников ТЭЦ, они госпитализированы.

Здание, в котором произошла авария, 1954 года постройки. ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой 60 процентов населения города. Для социальных объектов энергетики ищут альтернативные пути подключения.