Новости

Байден направил на Тайвань неофициальную делегацию 01:37
В США назвали причину тромбоза после вакцины Johnson & Johnson 01:34
Задержан подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего 01:18
В России переиздан словарь трудных слов из богослужения 00:35
Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей 00:34
КДК не получал видео с визитом предполагаемого сотрудника "Спартака" в судейскую 00:18
США перебросят самолеты F-35 в Европу ближайшей осенью 13.04.2021
Полянский: Россия проведет неформальное заседание СБ ООН 13.04.2021
Тель-Авив не стал комментировать атаку на израильское судно у берегов ОАЭ 13.04.2021
В США подали в отставку полицейская, застрелившая чернокожего, и ее начальник 13.04.2021
В Вооруженных силах больны коронавирусом менее 400 человек 13.04.2021
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 13.04.2021
МИД Австрии: Вена готова предоставить площадку для встречи Путина и Байдена 13.04.2021
Поставка в Европу вакцины Johnson&Johnson будет отложена 13.04.2021
МИД России озабочен планами Японии сбросить воду с "Фукусимы" в океан 13.04.2021
Зедер и Лашет решат вопрос о кандидате в канцлеры Германии до конца недели 13.04.2021
Путин поддержал саммит "духа Хельсинки" 13.04.2021
Прирост заболевших ковидом в Турции составил 59 тысяч человек 13.04.2021
"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 13.04.2021
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 13.04.2021
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 13.04.2021
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 13.04.2021
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 13.04.2021
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 13.04.2021
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 13.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 01:18
Рубрика: Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего

Текст: Сергей Бабкин

Подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе на северо-западе Москвы задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы.

В Петербурге раскрыли хладнокровное убийство курсанта МВД

Задержали его в ходе совместных розыскных мероприятий СК, ФСБ и угрозыска столичной полиции. В жилище предполагаемого стрелка проводятся обыски, скоро его доставят на допрос.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве авторитета Альберта Рыжего скрылся с места преступления на обычном городском автобусе. Оперативники отследили весь его путь.

Возбуждено уголовное дело по фактам убийства и незаконного оборота оружия. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Происшествия Преступления Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В Кремле не исключили риски отключения России от западных платежных систем
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа