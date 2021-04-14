Задержан подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего

Подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе на северо-западе Москвы задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы.

Задержали его в ходе совместных розыскных мероприятий СК, ФСБ и угрозыска столичной полиции. В жилище предполагаемого стрелка проводятся обыски, скоро его доставят на допрос.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве авторитета Альберта Рыжего скрылся с места преступления на обычном городском автобусе. Оперативники отследили весь его путь.

Возбуждено уголовное дело по фактам убийства и незаконного оборота оружия. Расследование продолжается.