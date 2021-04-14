В Севастополе селянам помогут с подключением к газовым сетям

Власти Севастополя пообещали компенсации или рассрочку жителям сел при подключении домовладений к газовым сетям. После того, как город взял на себя расходы на подведение труб до границ участков, оставшаяся часть платы все равно оказалась неподъемной для большинства селян.

Фронтовое - первое село, где жителям отменили плату за прокладку труб к участкам. Правда, жители еще сомневаются в этом, потому что прежде действовавший приказ департамента городского хозяйства (ДГХ) не был отменен, а новые правила газификации никем не утверждались.

"РГ" писала о проблеме в статьях "Избирательная газификация" в номере от 30.12.2020 и "Труба до участка" (20.01.2021). В Фронтовое подвели газ, но присоединили к сетям только четыре многоквартирных дома. Еще 197 частных домов должны были подключаться за счет владельцев. Общая сумма с учетом покупки котла достигала 200 тысяч рублей на одно домохозяйство. После многочисленных обращений людей в разные инстанции дело сдвинулось: губернатор Михаил Развожаев пообещал селянам отменить плату за техприсоединение и подведение труб к участкам (28 и 69 тысяч рублей в зависимости от расстояния). И теперь они должны платить только за разводку труб внутри домовладения.

Как сообщил в ответе на запрос "РГ" директор ДГХ Севастополя Евгений Горлов, основные работы завершены, на границе 186 участков уже смонтированы технологические выпуски. Газ подведут еще к 11 домам, которые почему-то не вошли в проект газификации села. Для этого дополнительно проложат 150 метров газопровода и трубы к участкам.

- Согласно поручению губернатора Севастополя, за счет бюджета должны быть подведены сети газоснабжения от точки подключения до границ участка. Сегодня поручение выполнено, - заверил Горлов.

Чиновник сообщил, что стоимость работ на территории участков и в домах, которые жители должны оплатить сами, оценивается в 70-80 тысяч рублей (более 20 тысяч проект и более 50 тысяч - строительно-монтажные работы).

Но и на таких условиях селяне не спешат подключаться к газу. Сумма для них все равно очень большая. А ведь надо еще купить газовый котел и другое оборудование. Из 186 владельцев домов только 53 заключили договоры на проектирование, и лишь пять оплатили все этапы и готовы к пуску газа.

Большинство жителей Фронтового - пенсионеры. Селян возмутило, что чиновники посоветовали им взять кредиты. Даже подсказали, какой банк и под какой процент их выдает. Но пожилым людям с небольшой пенсией вряд ли одобрят кредит. Да и с чего его выплачивать?

Селянам также не удалось добиться разъяснений, на каком основании составляют сметы на работы внутри участков, и откуда возникают крупные суммы.

- На мой запрос в правительстве Севастополя ответили, что нет оснований для взимания платы за работы внутри границ участков, - говорит житель Верхнесадового Андрей Ситников. - ДГХ не утвердил тарифы для ГУП "Севастопольгаз". Несмотря на это, с жителей села Фронтовое берут деньги за проекты и монтаж сетей.

Получая противоречивые ответы от чиновников, жители Фронтового в марте 2021 года повторно составили коллективное обращение к губернатору Севастополя и спикеру Заксобрания. Его подписали более 180 человек. Они попросили, помимо отмены платы за техприсоединение, снизить стоимость проектирования и строительно-монтажных работ ГУП "Севастопольгаз", предусмотреть социальные льготы при подключении газа для сельских жителей. Они также потребовали выполнить поручение президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2020 года, которым регионам совместно с газоснабжающими организациями предписано подключить дома к газовым сетям без привлечения средств жителей.

Селян поддержал департамент труда и соцзащиты Севастополя. Его глава Станислав Борисенко сообщил, что в Севастополе никаких льгот при газификации сел не предусмотрено, хотя в других регионах такая мера поддержки есть. Например, в Ленобласти ветеранам Великой Отечественной войны компенсируют 300 тысяч рублей платы за подключение к газу, пенсионерам, многодетным, малоимущим - 165 тысяч. Во Владимирской области - 90 и 70 тысяч рублей соответственно.

В Севастополе в селах проживают 17 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 298 многодетных семей, 1220 человек преклонного возраста и другие нуждающиеся в господдержке. Но сейчас оплачивать газификацию все они должны за свой счет.

Департамент соцзащиты предложил субсидировать расходы на газификацию домов всем инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также нуждающимся инвалидам и ветеранам боевых действий, несовершеннолетним узникам концлагерей, пострадавшим от политических репрессий, "чернобыльцам", многодетным, семьям с детьми-инвалидами, малообеспеченным, одиноким инвалидам и пожилым людям старше 70 лет. Всего в сельской зоне Севастополя живут более 2000 человек из этих категорий, а в частных домах в городской черте - еще 4140 человек.

Губернатор Севастополя поручил профильным департаментам решить этот вопрос.

- 80 тысяч рублей для пенсионеров, одиноких, нуждающихся - это большая сумма, надо сделать социальную дотацию либо мягкую рассрочку от предприятия, выработать критерии нуждаемости, - сказал Развожаев. .

P.S.

Газификация Фронтового выполнена по ФЦП развития РК и Севастополя. К декабрю 2020 года в село подведен газопровод низкого давления длиной 2,5 километра, а в марте 2021-го - газопровод высокого давления 4,5 километра. В два многоквартирных дома уже пущен газ, сообщили в департаменте городского хозяйства. Работа над "нулевым присоединением" частных домов также началась в поселке Андреевка, куда газ подведен в 2020 году. А в 2021 эти же работы обещают выполнить при газификации Верхнесадового.