Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.

Ранее эти правила касались только тех, кто возвращался на родину на самолете.

Постановление Главного государственного санитарного врача вступает в силу с 15 апреля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся из других стран туристов сдают в России положительный тест на коронавирус.

При этом мутировавшие штаммы COVID-19 чаще всего попадают в Россию из Турции, где за несколько последних недель заболеваемость выросла почти в четыре раза. По данным Роспотребнадзора, именно оттуда в Россию завезли британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

В понедельник Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Эти меры будут действовать с 15 апреля по 1 июня.