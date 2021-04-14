Стартовали российские продажи нового Audi A3

Audi объявляет старт приема онлайн-заказов в России на новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Young&Drive с расширенным списком оборудования.

В него вошли 17-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодная оптика, виртуальная приборная панель, климат-контроль с индивидуальной настройкой для двух зон, камера заднего вида, система автоматической парковки, круиз-контроль и обогрев передних сидений.

Для автомобилей предлагаются на выбор два варианта окраски кузова - серый перламутр Daytona Grey и синий металлик Atoll Blue.

Купить авто в специальной серии Young&Drive можно будет как с четырьмя, так и с пятью дверями, но только в версии 35 TFSI со 150-сильным турбомотором объемом 1,5 литра, восьмидиапазонным "автоматом" и передним приводом.

Стоимость седана Audi A3 и хэтчбека A3 Sportback в исполнении Young начинается от 2 490 000 рублей, цены на автомобили с модификации Drive стартуют с отметки 2 590 000 рублей. У дилеров автомобили появятся в мае. В число главных конкурентов Audi A3 можно записать BMW Gran Coupe, а также Mercedes-Benz A-Class.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала о том, что Audi от разработки бензиновых и дизельных моторов.