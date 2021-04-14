В МЧС прокомментировали награждение пожарных, тушивших "Невскую мануфактуру"

В среду, 14 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденами Мужества четырех пожарных из Петербурга. Госнаград удостоены прапорщики внутренней службы Илья Белецкий и Борис Старковский, а также лейтенанты внутренней службы Константин Старцев и Антон Соколов. Двое из них - Илья Белецкий и Константин Старцев - награждены посмертно.

Все четверо 12 апреля первыми приехали по вызову на тушение крупный пожар, который вспыхнул в историческом здании "Невской мануфактуры" в Петербурге.

"Тушение пожара осложняли конструктивные особенности и высокая пожарная загрузка здания, огонь распространился на кровлю рядом стоящего строения. Площадь пожара составила 10 000 кв.м. К сожалению, И. Белецкий и К. Старцев получили травмы, не совместимые с жизнью. Трагедии стали невосполнимой утратой для их коллег, родных и близких" - сообщили в пресс-службе МЧС России.