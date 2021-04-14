В МИД РФ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT

Россия задействует другие возможности в случае, если ее отключат от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут, то будем задействовать (другие системы - прим.ред)", - цитирует РИА Новости Панкина. По его словам, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается.

Ранее замглавы МИД заявил, что появление альтернативной SWIFT платежной системы в России не исключено. Он отметил, что развитие более продвинутых систем, которые не станут претендовать на монополию в этой сфере, является не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.