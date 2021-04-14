В Минобрнауки рассказали, почему важно закрепить термин "молодой ученый"

Что изменится? Официальный правовой статус "молодой ученый" смогут получить молодые люди в возрасте до 35 лет. Появится описание их прав, обязанностей и возможностей. Премьер пообещал: будут учтены все положительные подходы к молодой науке - от грантовой поддержки до помощи с жильем.

- Сегодня на территории России действует большой комплекс мер поддержки для молодых ученых: различные виды стипендий, гранты президента РФ, выдача государственных жилищных сертификатов, - пояснила замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. - Изменения позволят упорядочить систему мер господдержки молодых ученых и повысить их эффективность.

Напомним, сегодня законодательно закреплены такие понятия как молодежь или молодые граждане, молодая семья, молодой специалист, молодежное общественное объединение. Они прописаны в законе "о молодежной политике", который принят в конце прошлого года. Теперь к ним прибавится "молодой ученый". До этого в стране не было профильного закона, и это сдерживало развитие молодежной политики и работы с молодежью в целом.

Кроме того, по словам Елены Дружининой, вскоре появится еще один термин - "молодежное предпринимательство". К этой категории будут относиться молодые люди в возрасте до 35 лет, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в том числе в организациях, основная цель которых - извлечение прибыли.

- Мы видим возрастающий интерес к предпринимательской деятельности среди студентов, - подчеркнула замминистра. - В пилотном режиме нами запущена программа "Стартап как диплом", в рамках которой выпускники вместо диплома презентуют свой бизнес-проект. Сегодня по этой программе защищаются уже в 98 вузах России.