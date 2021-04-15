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15.04.2021 06:20
Рубрика: Экономика

Авиабилеты резко подорожали на фоне новостей о Турции и Танзании

После новостей о закрытии с 15 апреля авиасообщения с Танзанией и отменой почти всех рейсов в Турцию резко подорожали билеты в другие страны, которые пока еще открыты для россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агрегаторов. По словам аналитиков, сейчас наибольшей популярностью пользуются средиземноморские государства. Количество поисковых запросов возросло на 212 процентов.

Фото: Reuters
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Эксперты сравнили цены, которые были неделю назад (6 апреля), и цифры, которые видят пассажиры на сайтах поисковиков сейчас. Например, желающие отдохнуть на Кипре теперь должны заплатить за перелет туда и обратно почти 50 тысяч рублей. Стоимость перевозки увеличилась на 28 процентов. Чтобы слетать в Грецию, придется выложить в среднем 30 тысяч рублей (рост на 16 процентов). А вот Египет, наоборот, стал более доступным. Стоимость авиабилетов в эту страну за неделю снизилась сразу на 21 процент (36 тысяч рублей за полет туда и обратно). Правда, стоит напомнить, что регулярные рейсы выполняются только в Каир.

Россияне стали чаще интересоваться отдыхом в Италии и Тунисе. Но прямое авиасообщение с этими странами под запретом, поэтому добираться придется с пересадками.

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