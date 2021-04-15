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15.04.2021 08:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустит Lada с автопилотом. Нанято более тысячи инженеров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ занимается разработкой автоматизированных систем безопасности и помощи водителю ADAS. Информация, полученная от инсайдеров издания Газета.ru, была подтверждена официальными лицами российского автопроизводителя. Только скорого появления Lada с комплексом ADAS на дорогах не стоит.

Фото: www.auto.ru
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За последние три года АвтоВАЗ вложил в инжиниринг систем помощи водителю и безопасности более 8 миллиардов рублей: средства направлены на создание лабораторий и расширение возможностей для тестирования автомобилей на полигоне в Сосновке близ Тольятти. Также был расширен штат инженеров: за указанный срок нанято более тысячи сотрудников.

"Что же касается ADAS, то мы будем готовы довольно оперативно вывести на рынок необходимые системы, так как являемся частью Groupe Renault, у которой накоплены огромные компетенции и технологии в этих областях", - цитирует руководителя пресс-службы АвтоВАЗа Сергея Ильинского издание.

Конкретных сроков выхода на рынок моделей Lada с ADAS не называют, но в случае необходимости и появления спроса и соответствующей законодательной базы ответить на запросы рынка и клиента оперативно.

Системы пассивной и активной безопасности и помощи водителю ADAS разрабатываются и успешно тестируются также компаниями ГАЗ и КамАЗ.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Как правило комплекс подразумевает наличие системы слежения за полосой и рядностью движения, дорожными знаками, устройства для "общения" автомобиля с инфраструктурными объектами, ассистентов экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля и так далее. Некоторые из помощников уже устанавливаются на КамАЗы серии К4 и К5, в этом году у ГАЗа появятся модели с частичным функционалом ADAS.

Тем временем, беспилотники "Яндекс" и "Сбер" успешно проходят дорожные испытания, а Lada Vesta SW Cross без водителя, созданная учёными научно-исследовательского института "МосТрансПроект" совместно со специалистами из МАДИ, курсирует между корпусами Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова.

#Lada