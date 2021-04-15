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Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя"

Новости
    15.04.2021, 20:00
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Милаха Джейкоб Тремблей, звезда оскароносной "Комнаты", последнего на данный момент "Хищника" и "Хороших мальчиков", присоединится к касту ремейка "Токсичного мстителя". Где на ведущую роль уже утверждён Питер Динклейдж. Воодушевляющую эту новость принёс Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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"Токсичный мститель", если кто не в курсе, - один из важнейших фильмов легендарной студии Troma, вышедший в 1984 году. Сюжет там следующий: субтильный юноша, регулярно подвергающийся насмешкам и издевательствам, падает в ёмкость с токсичными отходами, в результате чего мутирует до неузнаваемости, вместе с тем обретая нечеловеческую силу. И встаёт на путь борьбы со злом.

Создатели ремейка оригинальный материал переосмыслят в актуальном ключе. Картина будет решена в формате современного супергеройского кино - в духе "Дэдпула". При этом без тщательной отработки экологической повестки, естественно, не обойдётся.

Тремблей, судя по всему, исполнит роль сына Токсичного мстителя (Динклейдж, соответственно), которого тому придётся спасать - в числе прочих - от коррумпированных и жадных сил зла.

Режиссёром выступит Мэйкон Блэр, дебютировавший несколько лет назад замечательной трагикомедией "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". Изначально, к слову, на эту позицию был назначен Конрад Вернон, известный по работе над мультиком "Полный расколбас" . Отцы студии Troma Ллойд Кауфман и Майкл Херц - в числе продюсеров.

По срокам определённости пока нет.

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