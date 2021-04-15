Греф оценил последствия от санкций США на госдолг РФ

Новые санкции США на госдолг России не будут иметь серьезных последствий для экономики страны. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем её выполнить", - пояснил свою уверенность топ-менеджер, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что в настоящий момент эта ситуация складывается оптимистично. "Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем", - отметил Греф.

Глава Сбербанка добавил, что Россия уже умеет оперативно адаптироваться к ограничениям такого рода. При этом, по мнению главы банка, США не наложили санкции не на весь госдолг только потому, что "это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов".

Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что "скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены".