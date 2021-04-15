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15.04.2021 17:25
Рубрика: Экономика

Минфин и Банк России отреагировали на новые санкции США

Текст: Роман Маркелов
Минфин будет внимательно следить за ситуацией на рынке российского госдолга после запрета финансовым учреждениям США участвовать с 14 июня в первичных размещениях рублевого и валютного госдолга России. Впоследствии министерство прекратит доразмещать облигации федерального займа (ОФЗ), выпуски которых были зарегистрированы раньше этой даты, говорится в сообщении ведомства.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Для укрепления стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, отмечают в Минфине. При этом значительный размер временно-свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения, указали в ведомстве.

Фото: РИА Новости
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Чтобы минимизировать риски вынужденных продаж российского госдолга со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов, размещение гособлигаций после 14 июня будет производиться через эмиссию новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты, также сообщили в Минфине.

"Объем государственных внутренних заимствований в 2021 году сокращен на 875 млрд рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году. Снижение заимствований до уровня, соответствующего структурному первичному дефициту федерального бюджета в размере около 0,5% ВВП, положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике и позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией", - подчеркнули в ведомстве.

Банк России также отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения санкций на российский госдолг, подчеркнули в ЦБ. В регуляторе отметили, что доля иностранных инвесторов в общем объеме госдолга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - сообщили в Банке России. Также в ЦБ отметили, что при необходимости готовы задействовать имеющиеся в распоряжении регулятора инструменты для сохранения финансовой стабильности.

Ранее в четверг президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они направлены против 16 организаций и 16 физлиц. Кроме того, Вашингтон высылает десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Наконец, федеральное казначейство США издало директиву, запрещающую американским финансовым институтам участвовать на первичном рынке рублевых или валютных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином РФ. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении российского госдолга.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Рестрикции Вашингтона против суверенного долга России являются относительно мягким вариантом ужесточения санкционной политики и усложнят жизнь американским финансовым организациям, следует из комментариев опрошенных "Российской газетой" аналитиков. Кроме того, санкции не распространяются на вторичный рынок российского госдолга и не ограничивают их оборот.

Курс российской валюты, упавший утром в четверг ниже 77,5 рубля за доллар на сообщениях о введении новых санкций, начал расти после их конкретизации. По состоянию на 16.50 мск, доллар стоил уже около 76,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

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