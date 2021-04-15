Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

В среду вечером стали известны последние участники полуфинала Лиги чемпионов. Ими стали "Реал" и "Манчестер Сити".

В полуфинале всех любителей футбола ждут две супервывески: "Реал" - "Челси" и "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити". Эти матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.

В четвертьфинале "ПСЖ" обыграл по сумме двух встреч (3:2 на выезде и 0:1 дома) действующего на тот момент обладателя Лиги чемпионов "Баварию". В то же время "Челси" справился с "Порту" (2:0 в первом матче, 0:1 - во втором).

А в среду вечером путевку в следующий раунд заработали "Реал" и "Манчестер Сити". Испанский клуб разошелся миром в гостях с "Ливерпулем" (0:0) после победы в Мадриде (3:1), а "горожане" во второй раз подряд одолели дортмундскую "Боруссию" с одинаковым счетом 2:1.