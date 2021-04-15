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Шанс на исцеление

15.04.2021 / 22:30
Каждый год в стране регистрируется около 9 тысяч новых случаев заболеваний раком печени. Это одно из самых злых онкозаболеваний еще и потому, что радикальная операции возможна лишь в 20 процентах случаев, а стандартная химиотерапия относительно эффективна лишь у одного больного из пяти.

Вот почему так важна новость: в филиале НМИЦ радиологии - МРНЦ имени Цыба, который в Обнинске, прошла клиническая апробация уникальной методики- радиоэмболизация печени. Появилась реальная надежда на остановку процесса роста опухоли, образования метастаз. Сразу четырем пациентам были выполнены операции по этой методике.

В сосуды, питающие опухоль, вводят микросферы, содержащие радионуклидный препарат иттрий-90. Это останавливает рост образований у 90% больных, увеличивает продолжительность жизни в 4-5 раз по сравнению с другими методами. Операции были недоступны из-за стоимости и сложности доставки микросфер. Но началось их отечественное производство. Затраты снизились. Можно внедрять метод в практику.

Ученые рассказали о влиянии распространенного недуга на рак печени
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Фото: Из архива Любови Маливер
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