Пекин накрыла песчаная буря

Столицу Китая накрыла вот уже третья за этот год песчаная буря из Монголии.

Как пишет РИА Новости, в воздухе ощущаются пыль и песок, затрудняющие дыхание, снижена видимость, порывами ветра сносит припаркованные на улице велосипеды.

Утром в четверг буря достигла западной части Внутренней Монголии и центральных районов провинции Ганьсу, а уже к 15:30 по местному времени (10:30 мск) порывы ветра до 9 баллов с небольшим дождем были зафиксированы в Пекине.

Метеорологи отмечают, что сейчас уровень вредных частиц PM2,5 в воздухе равен 102 мкг на кубометр, при том, что нормой является 25 мкг. Содержание же частиц РМ10 достигло опасного для здоровья уровня - 439 мкг.

Власти рекомендую жителям Пекина принять не выходить лишний раз на улицу, особенно в вечерние часы, в детских садах и школах прекращены занятия на открытом воздухе.

Отметим, что первая и самая мощная за последнее десятилетие песчаная буря была зафиксирована в китайской столице в прошлом месяце, 15 марта. Вторая повторилась спустя несколько дней - 28 марта.